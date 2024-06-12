قمة السبع.. بايدن يدعو لمزيد من الدعم لأوكرانيا ومواجهة النفوذ الصيني

من المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيطاليا اليوم الأربعاء لحضور اجتماعات مع زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية السبع في مسعى لزيادة الضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وعلى الصين بسبب دعمها لموسكو وقدراتها الصناعية الضخمة التي تفوق الطلب الفعلي.

ويتوجه قادة مجموعة السبع إلى القمة، وهم بالفعل يواجهون العديد من المشكلات في بلدانهم، لكنهم في الوقت نفسه يسعون إلى إيجاد حلول للعديد من المشاكل الأكثر إلحاحا في العالم.

وسيناقش زعماء الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في العالم العديد من التحديات خلال اجتماعات ستعقد في الفترة من 13 إلى 15 يونيو حزيران من بينها الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والاختلالات التجارية مع الصين والمخاطر التي قد ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي وتحديات التنمية في أفريقيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن قادة المجموعة سيعلنون عن عقوبات جديدة وقيود على الصادرات إلى روسيا، تستهدف كيانات وشبكات تساعد الجيش الروسي على القتال في الحرب.

وأضاف “سنواصل اتخاذ إجراءات لزيادة الأعباء المالية على روسيا فيما يتعلق بجهودها العسكرية في أوكرانيا”.

وقالت مصادر مطلعة في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء إن واشنطن تخطط لتوسيع العقوبات لتشمل بيع رقائق أشباه الموصلات وغيرها من السلع لروسيا بهدف استهداف الموردين في الصين.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ستعلن عن توسيع قيود التصدير الحالية لتشمل السلع التي تحمل علامة تجارية أمريكية، وليس فقط تلك المصنوعة في الولايات المتحدة. وستحدد كيانات معينة في هونج كونج تقول إنها تشحن بضائع إلى موسكو.

وتدرس مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي كيفية الاستفادة من الأرباح الناجمة عن الأصول الروسية المجمدة في دول الغرب لتزويد أوكرانيا بقرض كبير لضمان توفر التمويل المطلوب للحكومة الأوكرانية في العام المقبل.

وقال كيربي إن بايدن سيعقد مرة أخرى اجتماعا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يليه مؤتمر صحفي مشترك.