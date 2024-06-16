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قمة سويسرا تختتم ببيان حول الحرب في أوكرانيا.. ماذا جاء فيه؟

منذ ساعتين
فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

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قال البيان الختامي للقمة المنعقدة في سويسرا بشأن أوكرانيا اليوم الأحد إن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا تسبب “معاناة إنسانية ودمارا على نطاق واسع” لكن الطريق إلى السلام يحتاج إلى مشاركة جميع الأطراف.

وحظي البيان بدعم معظم الدول التي حضرت القمة ويزيد عددها عن 90، لكن بعضها لم يوقع على البيان مثل السعودية والهند.

وجاء في البيان أن “الحرب المستمرة التي تخوضها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا لا تزال تسبب معاناة إنسانية ودمارا على نطاق واسع وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية”.

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    المصدر :
  • رويترز

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