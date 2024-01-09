قمة مصرية أردنية فلسطينية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة

كشف مسؤول كبير بحركة فتح الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد قمة ثلاثية بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الأربعاء في مدينة العقبة بجنوب الأردن، لبحث الوضع في قطاع غزة.

وذكر عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لـ”وكالة أنباء العالم العربي” أن قمة العقبة ستناقش سبل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كما أضاف زكي أن القمة ستدرس أيضا ما طرح في المباحثات الأخيرة التي أجريت خلال جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالمنطقة.

وبحسب الديوان الملكي الأردني، ستبحث الأطراف مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

جولة في المنطقة

تأتي القمة فيما يقوم بلينكن حاليا بجولة في المنطقة، تشمل تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

هذا وتركز جولة وزير الخارجية في المنطقة على عدد من القضايا، من بينها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والاستماع إلى الرؤية الإسرائيلية لإنهاء الحرب وجهود إطلاق سراح “الرهائن” والتنسيق مع الشركاء لعدم توسيع نطاق الصراع وبحث مرحلة ما بعد الحرب، وفق ما أكده المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ.

وهذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والعملية العسكرية الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد حوالي 23 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.