قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

حققت قناة السويس المصرية أعلى إيراد شهري في تاريخها بواقع 571.3 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، بحسب تصريحات رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع.

وقال ربيع إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يتابع الهيئة وحركة الملاحة والتطوير الحادث في القناة ويصدر توجيهاته بشأن هذا الصدد، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة.

وكان الفريق ربيع قد قال، في تصريحات تليفزيونية أمس الإثنين، إن الرئيس اطمئن خلال الاجتماع الأخير على سير الهيئة بخطى ثابتة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي، موضحًا أن المشروع يشمل الازدواج في 10 كيلومترات بالبحيرات المرة.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر، قد أعلنت اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لعبور السفينة الضخمة “إيفر غيفن”، خشية جنوحها مرة أخرى، وتوقف حركة الملاحة مثل ما حصل قبل أشهر.

ووصلت السفينة البنمية قرب أحد مداخل قناة السويس، استعدادا لدخولها المجرى الملاحي، الأحد، وخصصت الهيئة قاطرتين لمرافقتها، بحسب مراسل الحرة في القاهرة.

ويذكر أن إيفر غيفن جنحت في قناة السويس، وأغلقت المجرى الملاحي لأيام، بنهاية شهر مارس الماضي، وتم احتجازها لأكثر من 3 أشهر بعد تعويمها.

وبعد حوالي أسبوع أعلنت الهيئة عن نجاحها في تعويم إيفر غيفن واستئناف حركة الملاحة، باستخدام أكثر من 10 قاطرات عملاقة.