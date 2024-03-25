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قناة عبرية: الاحتلال يخطط لتزويد عائلات بغزة بمسدسات

منذ ساعتين
مشاهد من غزة

مشاهد من غزة

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كشفت قناة “كان” العبرية، أن المنظومة الأمنية لدى الاحتلال تدرس توزيع مسدسات على قيادات شعبية وعشائر في غزة لـ”الدفاع عن أنفسهم”.

وأضافت القناة بأن هؤلاء الشخصيات يواجهون خطرا على حياتهم بعد تواصل مسؤولين أمنيين إسرائيليين معهم لتولي مسؤولية قطاع غزة كبديل عن حركة حماس.

وبحسب القناة فإن المنظومة الأمنية لدى الاحتلال ترى بأن عدم وجود جماعات مسلحة في قطاع غزة لا تنتمي لحماس لن يؤدي لتوفير بدائل لحكم حماس.

وأشارت إلى أن تلك القضية وكذلك قضية من سيحكم القطاع في مرحلة ما بعد الحرب سيناقشها وزير الحرب لدى الاحتلال “يوآف غالنت” مع وزير الدفاع في الولايات المتحدة خلال اجتماعهما القادم، وقد توافق الإدارة الأمريكية على أن تتولى مسؤولية توزيع المسدسات لكبار عشائر سيوافق عليهم الاحتلال الإسرائيلي مسبقاً.

يذكر أن عشائر غزة رفضت التعاون مع قوات الاحتلال وأعلنت تضامنها مع كتائب القسام والمقاومة في وقت سابق من الشهر الجاري.

    المصدر :
  • وكالات

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