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قناة عبرية: مواجهات حادة بين نتنياهو وغالانت بسبب المساعدات

منذ ساعة واحدة
غالانت ونتنياهو

غالانت ونتنياهو

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كشفت قناة عبرية اليوم الأربعاء، 13 آذار /مارس الجاري، عن نشوب مواجهات حادة بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مواجهات حادة نشبت بين نتنياهو وغالانت بشأن قضية توزيع المساعدات في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن غالانت قوله إن المشكلة في توزيع المساعدات وينبغي أن يتولى فلسطيني هذه المسؤولية.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم قضية توزيع المساعدات في غزة عقدت العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات بين نتياهو وغالانت، والتي أخذت معالمها الأولية تتضح مع تأسيس حكومة إسرائيل الـ37 في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ولم يكن الصراخ المتبادل بين نتنياهو وغالانت في الجلسة التي انفضت دون قرارات سوى محطة أخرى من التوتر الحاد بينهما خلال فترة الحرب على غزة، وهو توتر يحمل تراكمات خلافية وترسبات بشأن صراع القوى والمعسكرات داخل حزب الليكود الحاكم حتى قبل الحرب.

ومنذ تشكيل الحكومة عمد نتنياهو إلى الحد من صلاحيات غالانت وتقويض نفوذه داخل الليكود والمشهد الحزبي الإسرائيلي من خلال توزيع صلاحيات وزارة الأمن على الشركاء في الائتلاف الحكومي “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش بتعيينه وزيرا إلى جانب غالانت.

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