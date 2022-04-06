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قناصة أوكرانية خطفت الأنظار وتحولت رمزاً للمقاومة.. ما قصتها؟!

6 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 12:05 صباحًا

قناصة- تعبيرية

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مع استمرار الحرب في أوكرانيا لليوم الـ42، يتواصل ظهور قصص اجتماعية كثيرة من عمق الألم والمعاناة، ويصبح أصحابها أبطالا دون أن يعلموا.

هذا ما حدث فعلاً مع قناصة أوكرانية مجهولة، خطفت قلوب الناس، وغدت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نالت إعجاب الملايين.

رمز للمقاومة وأيقونة

فقد تحولت الفتاة التي عرفت بلقب “الفحم”، إلى رمز للمقاومة وأيقونة جذبت الأنظار بشجاعتها أثناء قتال القوات الروسية، وفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

ووفق المعلومات، انضمت “الفحم” إلى المشاة البحرية الأوكرانية في عام 2017، وخاضت حروبا كثيرة ضد القوات التابعة للانفصاليين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد.

“قاتلوا حتى الرمق الأخير”

كما اشتهرت من مقاطع فيديو انتشرت بكثرة خلال الفترة الماضية، ظهرت تحفّز فيها القوات الأوكرانية مخبئة وجهها بشماغ، داعية الجيش للقتال حتى الرمق الأخير.

إلى أن أصبحت حديث الساعة بعدما تداول الأوكرانيون مقاطعها مشبهين إياها بالقناصة الشهيرة ليودميلا بافليشنكو، التي توصف على أنها أشجع امرأة في أوكرانيا والعالم أيضا، بعد أن تمكنت من قتل 309 نازيين في الحرب العالمية الثانية، ما أهلها للحصول على لقب “سيدة الموت”.

فيما قال آخرون عن “الفحم” إنها أسطورة لن تتكرر، وفق تعبيرهم.

وحصلت على أعلى وسام في الاتحاد السوفيتي كونها “بطلة”.

يشار إلى أن روسيا كانت أعلنت انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها بالمحدودة في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، إلا أنها توسّعت لاحقاً وشملت مختلف مناطق البلاد، كما رافقها غضب دولي وتوتر غير مسبوق.

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