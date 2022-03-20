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قنصل اليونان عائدًا من أوكرانيا: “آمل ألّا يرى أحدٌ ما شاهدت”

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 11:08 مساءً
القنصل اليوناني مانوليس أندرولاكيس

القنصل اليوناني مانوليس أندرولاكيس

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تمكّن القنصل اليوناني العام “مانوليس اندرولايكس”من مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة، وهو الدبلوماسي الأخير التابع للاتحاد الأوروبي الذي تم اجلاؤه من المدينة.

وقال القنصل في حديث لوسائل الاعلام ان ماريوبول انضمت الى صف الأماكن التي تدمرت في حروب الماضي.

اندرولايكس قد ساعد عشرات اليونانيين لمغادرة المدينة المدمّرة منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا. ترك ماريوبول الثلاثاء، وبعد رحلة ٤ ايام في ارجاء اوكرانيا، عبر الى رومانيا عن طريق مولدافيا الى جانب ١٠ يونانيين آخرين.

” أتمنى ان لا يرى أحد ما شاهدت”، قال الدبلوماسي اليوناني بعدما وصل الى مطار أثينا الدولي حيث اجتمع مجددا بعائلته. وأضاف: “ماريوبول ستصبح جزءا من قائمة المدن التي دمرتها الحروب بالكامل، لست بحاجة الى تسميتها، انها: جيرنيكا، كوفنتري،حلب، غرونزي ولينينغراد”.

ووفق وزارة الخارجية اليونانية، أندرولايكس هو آخر الدبلوماسيين الاوروبيين الذين غادروا ماريوبول، حيث علق مئات السكان لأكثر من أسبوعين تحت قصف عنيف فيما تحاول القوات الروسية فرض سيطرتها على المدينة.

في السياق، قال الرئيس الاوكراني في وقت سابق، ان حصار روسيا لمدينة ماريوبول هو ارهاب سيتذكره العالم لقرون قادمة.

وافادت وكالة رويترز بان ١٠ اشخاص من اصل يوناني على الأقل قد قتلوا، وأصيب العشرات منذ بدء القوات الروسية هجومها على ماريوبول.

كذلك، اشارت وزارة الخارجية اليونانية الى ان ١٥٠ مواطنا يونانيا قد أجلوا من المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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