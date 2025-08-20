الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات أمريكية تشن غارة في شمال سوريا على هدف من تنظيم الدولة

منذ 38 دقيقة
قوات أمريكية تشن غارة في شمال سوريا

قوات أمريكية تشن غارة في شمال سوريا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول أمريكي ومصدر أمني سوري “إن قوات أمريكية شاركت في غارة، قبل فجر اليوم الأربعاء، في شمال غرب سوريا استهدفت عضوا في تنظيم الدولة”.

وذكر مصدر أمني سوري ثان وقناة الإخبارية الحكومية السورية أن الهدف قُتل في أثناء محاولته الهرب.

وتلك هي ثاني غارة في شمال سوريا تشير المعلومات إلى مشاركة قوات أمريكية فيها منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وتعهدت الحكومة بمنع عودة ظهور تنظيم الدولة، وهي أيضا جزء من تحالف ضد التنظيم يضم ائتلافا تقوده الولايات المتحدة ويقاتل التنظيم.

ولم تتضح على الفور بعد هوية عضو تنظيم الدولة الإسلامية المستهدف اليوم.

وقال المسؤول الأمريكي إنه يشتبه في أنه هدف عالي القيمة. وذكر المصدر السوري الأول أنه عراقي الجنسية ومتزوج من مواطنة فرنسية. ولم يتضح بعد مصير زوجته.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد علنا على التقارير.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم بريطانيا
بريطانيا تدرج 8 كيانات ضمن منظومة العقوبات على روسيا
مضيفو الطيران بإير كندا ينظمون احتجاجا على ظروف العمل
"إير كندا" تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
علم روسيا
روسيا: المناقشات الأمنية المرتبطة بأوكرانيا "لن تقود لشيء" بدون موسكو

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام