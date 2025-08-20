قوات أمريكية تشن غارة في شمال سوريا على هدف من تنظيم الدولة

قال مسؤول أمريكي ومصدر أمني سوري “إن قوات أمريكية شاركت في غارة، قبل فجر اليوم الأربعاء، في شمال غرب سوريا استهدفت عضوا في تنظيم الدولة”.

وذكر مصدر أمني سوري ثان وقناة الإخبارية الحكومية السورية أن الهدف قُتل في أثناء محاولته الهرب.

وتلك هي ثاني غارة في شمال سوريا تشير المعلومات إلى مشاركة قوات أمريكية فيها منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وتعهدت الحكومة بمنع عودة ظهور تنظيم الدولة، وهي أيضا جزء من تحالف ضد التنظيم يضم ائتلافا تقوده الولايات المتحدة ويقاتل التنظيم.

ولم تتضح على الفور بعد هوية عضو تنظيم الدولة الإسلامية المستهدف اليوم.

وقال المسؤول الأمريكي إنه يشتبه في أنه هدف عالي القيمة. وذكر المصدر السوري الأول أنه عراقي الجنسية ومتزوج من مواطنة فرنسية. ولم يتضح بعد مصير زوجته.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد علنا على التقارير.