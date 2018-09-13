قوات إسرائيلية تداهم قرية الخان الأحمر تمهيداً لهدمها

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أفاد مراسل قناة “العربية” بأن قوات من #جيش_الاحتلال الإسرائيلي داهمت قرية الخان الأحمر تمهيدا لإخلائها وهدمها.

وأزالت القوات الاسرائيلية الخميس، وحدات سكنية مؤقتة بالقرب من قرية خان الأحمر في الضفة الغربية.

وأثارت العملية التي تمت قبيل الفجر على مشارف خان الأحمر حيث يقيم نحو مئتي شخص مخاوف بين السكان وناشطين من بدء عملية الهدم.

وقال مختار القرية ويدعى أبو خميس “قوات الاحتلال داهمت القرية في ساعات الفجر بأعداد كبيرة من الجيش والجرافات”.

واعلنت هيئة “كوغات” التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية والمكلفة تنسيق النشاطات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية أن الوحدات المؤقتة أقيمت في المكان بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي الساري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت “لقد أقيمت هذه الوحدات من قبل ممثلين للسلطة الفلسطينية احتجاجا وتحديا لقرار المحكمة الاسرائيلية العليا وبشكل يخالف تطبيق القانون الاسرائيلي في المنطقة ج”، في إشارة الى 61% من الضفة الغربية حيث يتمتع الجيش الاسرائيلية بسلطة مدنية وعسكرية كاملة.

وتقع قرية خان الاحمر شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس واريحا وهي محاطة بعدد من المستوطنات الاسرائيلية، وتتألف القرية من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموماً في القرى البدوية، ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا وفيها مدرسة.

وكانت المحكمة العليا رفضت في ايار/مايو طعنا للسكان ضد هدم القرية التي تعتبر السلطات الاسرائيلية انها بنيت في شكل غير قانوني.

وأعطت المحكمة الإسرائيلية العليا في الخامس من أيلول/سبتمبر الحالي الضوء الاخضر لهدم القرية بعد رفضها التماسات بوقف قرار الهدم.

ووسعت حكومات أوروبية والامم المتحدة ومنظمات غير حكومية الى منع الهدم الذي قالت إنه سيتيح توسيع المستوطنات ويقطع الضفة الغربية الى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة اقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

جاء ذلك بعدما دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تكثيف التواجد والاعتصام في قرية الخان الأحمر شرق القدس للتصدي لأي محاولة إخلاء أو هدم.

واستنكر المجلس، خلال جلسة عقدت أمس الأربعاء، القرار الإسرائيلي القاضي بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، مؤكدا أنه مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم.

المصدر وكالات