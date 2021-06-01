الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات إسرائيلية تقتحم نقطة مراقبة سورية وسط الجولان وتقوم بتفجيرها

2 - يونيو - 2021
الحدود السورية مع الأراضي المحتلة

الحدود السورية مع الأراضي المحتلة

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري “انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية” بحسب مراسل قناة الحرة.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيليأفيخاي أدرعي أنه “خلال ساعات الليلة الماضية، أقدمت قوة من جيش الدفاع على تدمير نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة الجولان، وذلك في إطار محاولات للجيش السوري في انتهاك السيادة الإسرائيلية”.

أدرعي كشف أن “قوات من الجيش الإسرائيلي قامت باقتحام نقطة المراقبة وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية”.

مضيفاً أن الجيش “لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها”.

ونشر مقطع فيديو للعملية التي قال إنها حدثت “للمرة الثالثة خلال العام الأخير”:

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    مصر تتعاقد مع الهند لشراء 180 ألف طن من القمح
    لمواجهة الصين.. أميركا ستجمع 200 مليار دولار لصالح الدول النامية
    عنصر من الجيش العراقي
    العراق يعلن العثور على رفاة 47 جنديا من حرب إيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟