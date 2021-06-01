قوات إسرائيلية تقتحم نقطة مراقبة سورية وسط الجولان وتقوم بتفجيرها

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري “انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية” بحسب مراسل قناة الحرة.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيليأفيخاي أدرعي أنه “خلال ساعات الليلة الماضية، أقدمت قوة من جيش الدفاع على تدمير نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة الجولان، وذلك في إطار محاولات للجيش السوري في انتهاك السيادة الإسرائيلية”.

أدرعي كشف أن “قوات من الجيش الإسرائيلي قامت باقتحام نقطة المراقبة وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية”.

مضيفاً أن الجيش “لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها”.

ونشر مقطع فيديو للعملية التي قال إنها حدثت “للمرة الثالثة خلال العام الأخير”:

#فيديو للمرة الثالثة خلال العام الأخير: جيش الدفاع يدمر نقطة مراقبة للجيش السوري انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية.

لقد أقدمت قوة من جيش الدفاع على تدمير نقطة المراقبة الأمامية للجيش السوري والتي أقيمت في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة #الجولان pic.twitter.com/TdS0TMUTAR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2021