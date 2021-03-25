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قوات الأمن الأردنية تحبط تهريب مئات الآلاف من حبوب المخدرات

منذ 29 دقيقة
قوات الأمن الأردنية - أرشيفية

قوات الأمن الأردنية - أرشيفية

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أعلنت وسائل إعلام أردنية أن إدارة مكافحة المخدرات الأردنية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمارك نجحوا في إحباط محاولة لتهريب 900 ألف حبة مخدرة أخفيت في إحدى مركبات الشحن.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن “العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك الأردنية العاملة في أحد المعابر الحدودية، اشتبهوا بإحدى مركبات الشحن القادمة للمملكة اثناء إجراءات الدخول، حيث جرى إيقافها وضبطها لغايات التفتيش”.

وأكد أنه “بتفتيش المركبة عثر داخلها على 900 ألف حبة مخدرة أخفيت بمخبأ سري داخل المركبة وجرى ضبط شخص من جنسية عربية متورط بالقضية”.

 

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