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قوات الأمن الإسرائيلية تفرّق مظاهرة في نابلس... وسقوط جرحى

28 - مايو - 2021
آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 5:37 مساءً
فلسطين - ارشيفية

فلسطين - ارشيفية

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أصيب 22 فلسطينياً، خلال قمع القوات الأمنية الاسرائيلية مسيرة منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي، وثلاثة بالمعدني المغلف بالمطاط، و15 بالاختناق، و2 بجروح نتيجة سقوطهم عقب مطاردة جنود الاحتلال لهم.

فيما أدى عشرات المواطنين الصلاة على قمة الجبل، ونظموا مسيرة منددة بإقامة منطقة استيطانية هناك، وذلك بحسب “العربية”.

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