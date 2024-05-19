قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أنحاء قطاع غزة خلال زيارة سوليفان للمنطقة

قال سكان إن طائرات ودبابات إسرائيلية قصفت مناطق في أنحاء قطاع غزة الليلة الماضية، فيما يزور مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان المنطقة وسط دعوات أمريكية لجعل الحملة العسكرية أكثر تركيزا على الأهداف.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان من المقرر أن يجري محادثات مع الإسرائيليين اليوم الأحد 19 أيار/مايو 1024، ويؤكد ضرورة ملاحقة مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بطريقة محددة الأهداف وليس من خلال هجوم واسع النطاق على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وتتوغل إسرائيل في المدينة التي تقول إنها المعقل الأخير لمقاتلي حماس. وفر مئات الآلاف من الفلسطينيين من رفح التي كانت واحدة من الأماكن القليلة المتبقية أمامهم ليلوذوا بها.

وقال سكان إن قوات إسرائيلية توغلت أيضا في الأزقة الضيقة في جباليا بشمال غزة، عائدة إلى منطقة قالت إنها أخرجت مقاتلي الحركة منها في وقت سابق من الصراع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العمليات في جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة، دقيقة وتهدف إلى منع حماس من إعادة إحكام قبضتها هناك.

وذكرت إسرائيل اليوم الأحد إن جنديين آخرين قتلا في معركة بجنوب القطاع.

وقال مسؤولو الصحة في غزة وحركة حماس إن 28 فلسطينيا على الأقل قتلوا اليوم الأحد، معظمهم في غارة على منزل في النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في بيان أن فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن جثث 150 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أظهر إحصاء للدفاع المدني أن القصف الجوي والبري الإسرائيلي دمر 300 منزل.

ولا يميز مسؤولو الصحة في غزة بين المدنيين والمسلحين في حصيلة القتلى.

وتقول إحصاءات إسرائيلية إن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أدى إلى اندلاع الحرب أسفر عن مقتل 1200 شخص. ويعتقد أن حوالي 125 رهينة من بين 253 شخصا اختطفوا خلال الهجوم ما زالوا محتجزين في غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35386 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. وحذرت منظمات الإغاثة من انتشار الجوع ونقص الوقود والإمدادات الطبية على نطاق واسع.