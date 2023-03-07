قوات الاحتلال الاسرائيلية تقتحم مخيم جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية داهمت مخيما للاجئين وطوقت منزلا في مدينة جنين المضطربة بالضفة الغربية مساء الثلاثاء 7\3\2023، مما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة تسعة.

فيما اندلعت اشتباكات بين مقاتلين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء 7\3\2023.

هذا وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعزيزات باتجاه مخيم جنين، في اشارة إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاتلين داخل المخيم.

ونقل عن مصادر إسرائيلية تأكيدها أن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين في مخيم جنين، أحدهم مسؤول عن تنفيذ عملية حوارة قبل نحو 10 أيام التي أدت لمقتل مستوطنين اثنين.

وأفادت وكالة “صفا” الفلسطينية بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلًا، فيما تدور اشتباكات مسلحة مع مقاومين على أطراف مخيم جنين.

فيما أطلق الجيش الإسرائيلي 3 صواريخ على المنزل المحاصر في أطراف المخيم، وفق ما أفاد شهود عيان.

وأفادت العربية انه تم إسقاط مسيّرة إسرائيلية في مخيم جنين

وكانت إسرائيل قد نفذت قبل أسبوعين حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية شملت 27 مواطنا فلسطينيا.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.