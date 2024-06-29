قوات الاحتلال ترتكب جريمة مروعة في حي الشجاعية بغزة

أسرى فلسطينيون من غزة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جريمة مروعة جديدة ارتكبها الاحتلال خلال الاجتياح الأخير لحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الأورومتوسطي إن الاحتلال ارتكب جريمة بحق عائلة مدنية مكونة من أم مسنة و4 من أبنائها، حيث اقتحم منزلهم في حي الشجاعية وأطلق النار صوبهم بشكل مباشر.

وذكر المرصد أن قوات الاحتلال أخرجت أفراد العائلة من منزلهم وهم مصابون واحتجزتهم قرب الدبابات لعدة ساعات، واستخدمتهم دروعًا بشرية في منطقة قتال خطيرة.

وأضاف الأورومتوسطي أن الدبابة الإسرائيلية دهست الأم صفية حسن الجمال أمام أبنائها وهي على قيد الحياة ما أدى إلى ارتقائها على الفور.