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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال عشرات الفلسطينيين

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - يونيو - 2024 10:44 صباحًا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في الضفة

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين 10 حزيران/يونيو 2024، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: بهاء محسن أبو يابس، وشادي مكاوي، ويزن مناع، ويزن جعيدي، وعبد الفتاح محمد فرج، عمر محمد أبو عمر، من مخيم الدهيشة، وعدي نبيل جبرين، عبدالرحمن عوض، ويوسف أبو عمر من بلدة الدوحة، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، أثناء عملية الاعتقال، ما تسبب باصابة العشرات بحالات الاختناق.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أيهم ابو العدس، ومحمد الطيراوي، وطارق نوفل، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد علي ابو دخان من قرية فقوعة، والشابين طه شادي ابو صويص، والأسير المحرر مهدي بشناق، من قرية رمانة، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل غرب المدينة، وداهمت منزل المواطن بلال يامين واعتقلت نجله محمود، وعاثت بمحتويات المنزل خرابا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نصيف راسم، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في بلدة بيتونيا، كما وداهمت مشطب للسيارات في البلدة، واستولت على مركبة، قبل أن تنسحب.

    المصدر :
  • القدس العربي

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