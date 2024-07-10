قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وتعتقل 5 فلسطينيين

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 9 يوليو/تموز 2024، طفلاً واعتقلت 5 مواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حوسان كلا من: رائد ابراهيم حمامرة (50 عاما)، وصابر ياسر شوشة (27 عاما)، وصبري محمد حمامرة (17 عاما)، وبشار لؤي حمامرة، بعد دهم منازلهم ومنازل ذويهم وتفتيشها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف جنوب نابلس وداهمت عدة منازل واعتقلت الشاب عمران صباح.

وأفاد الناطق باسم “الهلال الأحمر”، أحمد جبريل، بأن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك