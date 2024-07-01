الأثنين 25 ذو الحجة 1445 ﻫ - 1 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتفرض حصاراً على مخيم نور شمس

منذ 19 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

A A A
طباعة المقال

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين 1 يوليو/تموز 2024، باقتحام مدينة طولكرم في الضفة الغربية وسط تواجد كثيف للآليات العسكرية.

وبحسب مصادر محلية، فإن أعددا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العلمي والسكة ونابلس.

وأضافت أن جرافات الاحتلال جرفت محيط دوار اليونس في الحي الشمالي بالمدينة، قبل ان تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجريف محيط دوار اكتابا شرق طولكرم.

وتوجهت آليات الاحتلال تجاه مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عليه بعد تمركزها عند مداخله الرئيسية المحاذية لشارع نابلس، في الوقت الذي قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنى التحتية في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم.

وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبوا القناصة على أسطحها، واندلعت مواجهات على مدخل مخيم طولكرم لحظة مرور الآليات العسكرية بالقرب من مدخله وسط سماع اصوات انفجارات في المنطقة.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

اليورو يصعد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية والين يتخبط
انتخابات فرنسا
وزارة: تحالف اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفرنسا
قصف روسي على أوكرانيا
أوكرانيا: إصابة 7 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على دنيبرو

الأكثر قراءة

مطار بيروت- ارشيف
تحذيرات للرعايا وضغوط... ما الحقيقة؟
إصابات في الجيش الإسرائيلي
18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
ألم الظهر- تعبيرية
خطة سحرية لتخفيف آلام أسفل الظهر