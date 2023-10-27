قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين.. وتخوض اشتباكات عنيفة مع مقاومين

تزامنًا مع التوغل المحدود الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

فقد أفادت مصادر محلية في غزة، فجر الجمعة، بأنّ عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.

وأوضحت المصادر أنّ اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين تم من محاور عدة بأكثر من 40 آلية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية. فيما أكدت أن القوات الإسرائيلية تمركزت في محيط مستشفى ابن سينا ومحيط المخيم.

كما لفتت إلى أن قناصة من جيش الاحتلال انتشروا فوق مبان في جنين، بعدما استدعى الجيش مروحيات مقاتلة، وألقى عددًا من القنابل المضيئة.

في حين دوت صفارات الإنذار في المدينة ومخيمها، بينما احتلت القوات الإسرائيلية عددًا من المباني والمنازل هناك.

أتى هذا بينما نفّذ جيش الاحتلال توغلاً محدودًا داخل غزة استعدادًا للعملية البرية مساء الخميس.

وبدأ التوغل لعشرات الأمتار في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وتحديدًا قرب موقع “ملكة” العسكري الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وترافق مع غارات وقصف مدفعي عنيف، وسط وقوع شهداء وإصابات من جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب على غزة قبل 3 أسابيع، لم تكن الضفة الغربية بحال أفضل، حيث تصاعد التوتر في المنطقة منذ أن بدأ الاحتلال قصف القطاع والاشتباك مع حزب الله على الحدود مع لبنان، ما هدد بأن تكون الضفة المضطربة أصلًا “جبهة حرب ثالثة”، وفق محللين.

وقد تصاعد التوتر في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة إلى حد كبير، حيث شهدت قصفًا واعتقالات واعتداءات.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، جامع الأنصار وسط مخيم جنين في الضفة بقصف جوي زعمت إسرائيل أنها ضربت خلية للفصائل الفلسطينية كانت تخطط لعملية، ما أدى إلى سقوط عشرات الشبان لم تعرف هويتهم لأنهم تحولوا أشلاء.

في حين أدت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع، إلى استشهاد أكثر من 6500 فلسطيني، بينهم أكثر من 2700 طفل. فيما قُتل على الجانب الإسرائيلي نحو 1400 شخص، معظمهم سقطوا خلال العملية التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.