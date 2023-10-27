قوات الاحتلال تُصعّد هجماتها في الضفة.. واستشهاد 4 فلسطينيّين

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ومع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه للأسبوع الثالث حتى الآن على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، كثف أيضًا العمليات في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين واعتقال المئات. فيما قتل جندي إسرائيلي في أحد الاشتباكات.

وقال جيش الاحتلال إن قواته تعرضت خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية لهجوم في مدينة جنين وردت بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل أيسر العامر القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي انتماء العامر إليها. كما قالت حماس إنّ أحد مقاتليها وهو جواد التركي استشهد خلال الاشتباك في جنين.

وذكرت وكالة “وفا” أن الرجلين وفلسطيني آخر استشهدوا في جنين، فيما قتلت قوات الاحتلال فلسطينيًا رابعًا في بلدة قلقيلية في الضفة الغربية، قائلة إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الصراع في غزة، يرتفع بذلك إلى 110 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1900.

وادّعى جيش الاحتلال أنّ قواته تعرضت لإطلاق نار في قلقيلية خلال إغلاق متجر اتُهم صاحبه بالتحريض على العنف، وفق زعم الاحتلال، وقال البيان إن القوات ردت بإطلاق النار وأصابت شخصًا واحدًا على الأقل.