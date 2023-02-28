قوات الاحتلال تُغلق مداخل أريحا بحثًا عن منفّذ "عملية حوارة"

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي البحث عن منفذ عملية إطلاق النار قرب أريحا، حيث دفعت بمزيد من العناصر وأغلقت مداخل المدينة واقتحمت عددًا من منازل الفلسطينيين.

وأوضح أمين سر حركة فتح كمال عودة أنّ الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى حوارة وبيتا، فيما يسمح بالخروج منها فقط.

بدوره، قال عضو الكنيست أحمد الطيبي إنّ تحركات الفلسطينيين مؤخرًا تأتي ردًا على عمليات القتل التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي السياق، دعا المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية في القدس، إلى “محاسبة كاملة وملاحقة” للمسؤولين عن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتعويض من فقدوا مملكاتهم خلال أحداث العنف الأخيرة في الضفة الغربية.

وقال المكتب عبر حسابه على تويتر إنّ الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، أدان “أعمال العنف العشوائية واسعة النطاق” من جانب المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها “غير مقبولة”.

وأضاف المكتب أن عمرو عبّر عن القلق البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، عبر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندد بالهجومين اللذين وقعا بالضفة الغربية يومي الأحد والإثنين وقتل فيهما 3 إسرائيليين.

كما أدان أعمال عنف المستوطنين التي أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة مئات عدة من الفلسطينيين وإحراق منازل ومتاجر وتدمير الممتلكات الفلسطينية.

هذا وشهدت العديد من البلدات في الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، تحديدًا في جنوب نابلس وجنوب جنين وبعض بلدات القدس ورام الله.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف أثناء مرورها من زعترة في جنين، حيث كانت تنقل طفلة مريضة إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى في رام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين لزجاج الإسعاف.

كما شهدت نابلس أعمال عنف، تراوحت بين مهاجمة مركبات الفلسطينيين وحدوث مواجهات في حوّارة جنوب نابلس إلى حرق وتدمير عشرات المنازل.

بينما علّقت جامعة النجاح الوطنية ومديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس دوام الطلبة اليوم وغدا وإعلان التحول إلى التعليم عن بعد بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع دفع إسرائيل المزيد من التعزيزات العسكرية للضفة الغربية المحتلة عبر فرض طوق أمني على المدينة وحشد كتيبة عسكرية رابعة، في محاولة لتعزيز عمليات مطاردة منفذ عمليتي أريحا وحوارة في ظل تصاعد حدة اعتداءات المستوطنين في الضفة.

ويشار إلى أنّ مستوطنًا إسرائيليًا قُتل الإثنين متأثرًا بجراحه بعدما تعرض لإطلاق نار في أريحا بالضفة الغربية المحتلة.