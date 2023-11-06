قوات الاحتلال تُوسّع اقتحاماتها في الضفة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدّى

اعتقالات واشتباكات محتدمة شهدتها الضفة الغربية المحتلة، في وقت مبكر اليوم الإثنين، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي نفذت عمليات اقتحام جديدة واسعة، لا سيما في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، شمال الضفة.

إذ ذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في المنطقة بين مقاومين فلسطينيين والقوات المتوغلة في نابلس، خصوصًا في قرية بيتا، وفق ما أفادت “الجزيرة”.

وفي شمالي الضفة أيضًا، اقتحم جيش الاحتلال طوباس، وأفاد ناشطون باندلاع مواجهات في المدينة.

وفي جنين -التي شهدت في الأيام الماضية سلسلة من الاقتحامات خلّفت العديد من الشهداء- أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع على منازل المواطنين في قرية طورة جنوب غرب المدينة عقب اقتحامها.

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الجبل الشمالي في نابلس بالضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/ICOrkkK0BO — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 6, 2023

كما شملت موجة الاقتحامات الإسرائيلية الجديدة مدينتي طولكرم وقلقيلية اللتين تعرضتا في الأيام السابقة لحملات إسرائيلية تخللتها مواجهات مسلحة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة بالرصاص الحي بالفخذ لشاب في قرية “إماتين” شرق قلقيلية، وتم نقله إلى المستشفى.

وفي جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة الخليل.

فيما استهدف شبان فلسطينيون البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، بعدد من القنابل محلية الصنع.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على طريق النشاش جنوب بيت لحم.

وفي القدس المحتلة، أفادت الجزيرة بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط ونفذت حملة مداهمات واعتقالات.

وأظهرت مقاطع مصورة عددًا كبيرًا من الجنود الإسرائيليين يقتحمون المخيم.

#شاهد أعداد كبيرة من قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط قرب القدس المحتلة pic.twitter.com/hkr5lBo1v3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 6, 2023

ونقلت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل معروف الرفاعي، المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا في القدس المحتلة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، وخلال هذه المدة استشهد نحو 150 فلسطينيًا واعتقل نحو ألفين بينهم أكثر من 500 من أعضاء حركة حماس، وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي.