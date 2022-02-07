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قوات التحالف تدمّر منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية

7 - فبراير - 2022
التحالف العربي

التحالف العربي

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة ضد مليشيا الحوثي في صنعاء.

كما أفاد التحالف ليلة الأحد إلى الاثنين، عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، موضحاً أن العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أعلن، فجر السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وأشار إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في اليمن ضمن منطقة العمليات.

وقبل ذلك أعلن أن “ألوية اليمن السعيد” بدأت تطهير مدينة حرض بمحافظة حجة من آلاف الألغام الحوثية، مؤكداً أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصاً على سلامتهم.

وأفاد في بيان الجمعة بأنه يدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية.

كما أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 9 آليات حوثية وأسفرت عن خسائر بشرية.

وكان الجيش اليمني سجل تحركات واسعة على جبهات حرض في ضوء انطلاق العملية العسكرية من عدة محاور للتقدم في الساحل، وسط انهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي وتراجع عناصرها أمام القوات الشرعية. وشنت قوات الجيش بالتزامن قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا على مواقع الميليشيات، في حين نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات دقيقة.

وحققت قوات الشرعية خلال الأسابيع الماضية تقدما ملحوظا على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة أخيرا، في عملية واسعة كبدت ميليشيا الانقلاب الحوثي خسائر فادحة.

    المصدر :
  • العربية

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