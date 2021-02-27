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قوات التحالف تعترض وتدمّر هجوماً باليستياً من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض

منذ 3 ساعات
قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف ، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكان التحالف قد أفاد، ليل الجمعة، بتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي صوب السعودية.

وقال التحالف إن “ميليشيا الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية في السعودية”.

وأكد التحالف أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وقال التحالف، ظهر أمس الجمعة، إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية، في ثاني اعتراض في يوم واحد.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها “شركة إيران لصناعة الطائرات”.

وكان تقرير نشرته مجلة “نيوزويك” الأميركية مؤخراً، قد أوضح أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

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