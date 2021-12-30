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قوات التحالف توصي المدنيين بمغادرة معسكر في محافظة البيضاء اليمنية

30 - ديسمبر - 2021
قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

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أكد التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الخميس، عن نية استهداف معسكر في محافظة البيضاء اليمنية بعد تأكيد إطلاق صاروخين باليستيين منه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ونقلت “واس” عن التحالف قوله: “الحوثيون أطلقوا اليوم صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء”، مضيفا أنهم “استحدثوا مركزاً للجمارك بالمعسكر واتخذوا المدنيين دروعاً بشرية”.

ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا على السلطة بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ مارس 2015.

وتسببت الحرب بأسوأ أزمة انسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80 في المئة من السكان، وعددهم نحو 30 مليونا، على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات مؤقتة.

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