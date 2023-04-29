السبت 9 شوال 1444 ﻫ - 29 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات الدعم السريع تتهم الجيش بخرق الهدنة

منذ 35 ثانية
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (تويتر)

A A A
طباعة المقال

على الرغم من الهدنة المعلنة قبل يومين في السودان، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخرق وقف إطلاق النار، وضرب موقعها في العاصمة الخرطوم.

وأشارت في بيان السبت إلى أن الجيش ضرب عددا من مواقعها ومن الاحياء السكنية بالخرطوم بواسطة الطيران والمدفعية.

كما زعمت تلك القوة التي يرأسها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أن تلك الخروقات تشي بتعدد مراكز القرار بين من وصفتهم بالانقلابيين في إشارة إلى القوات المسلحة.

إلى ذلك، جددت التزامها الكامل بالهدنة الانسانية المعلنة لفتح ممرات آمنه للمواطنين من أجل قضاء احتياجاتهم الاساسية ولتسهيل عمليات اجلاء الرعايا الأجانب.

    المزيد من أخبار العالم

    إسبانيا
    شحنات من النفط الروسي في إسبانيا... مدريد تحقّق
    اشتباكات ومعارك في السودان
    اشتباكات السودان
    انتشار الجثث في شوارع السودان ينذز بكارثة صحية
    تسريب غاز في خط نوردستريم
    ما جديد التحقيقات في جريمة نوردستريم؟.. اليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    العميد شامل روكز
    شامل روكز: نادم على تأييدي للتيار.. وهذا مرشحي لرئاسة الجمهورية!
    تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائمًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول
    خبيرة تغذية تُحذّر: هذه مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون
    رونالدو وجورجينا رودريغيز
    جورجينا تخرج عن صمتها.. كيف ردّت على إشاعات خلافها مع رونالدو؟