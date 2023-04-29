قوات الدعم السريع تتهم الجيش بخرق الهدنة

على الرغم من الهدنة المعلنة قبل يومين في السودان، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخرق وقف إطلاق النار، وضرب موقعها في العاصمة الخرطوم.

وأشارت في بيان السبت إلى أن الجيش ضرب عددا من مواقعها ومن الاحياء السكنية بالخرطوم بواسطة الطيران والمدفعية.

كما زعمت تلك القوة التي يرأسها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أن تلك الخروقات تشي بتعدد مراكز القرار بين من وصفتهم بالانقلابيين في إشارة إلى القوات المسلحة.

إلى ذلك، جددت التزامها الكامل بالهدنة الانسانية المعلنة لفتح ممرات آمنه للمواطنين من أجل قضاء احتياجاتهم الاساسية ولتسهيل عمليات اجلاء الرعايا الأجانب.