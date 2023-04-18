قوات الدعم السريع: نخوض معركة لاسترداد "حقوق شعبنا"

قالت قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء السودانية إنها تخوض معركة لاسترداد “حقوق شعبنا”.

وأضافت في بيان أن “لقد انطلقت منذ السبت الماضي ثورة جديدة حققت انتصارات متوالية وما زالت مستمرة لبلوغ غاياتها النبيلة وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية تمضي بنا نحو تحول ديمقراطي حقيقي”.

وفي بيان جديد شديد اللهجة صدر، صباح اليوم الثلاثاء 18\4\2023، اعتبرت أن دعوة قائد الجيش الأخيرة لعناصرها من أجل إلقاء السلاح، واعداً بإعفائهم من العقوبات أو الملاحقة، باطلة.

ووصفت البرهان بالإرهابي الذي يبحث عن نصر زائف، وهو مختبئ في جحر تطارده قواتنا الباسلة، وفق تعبيرها.

كما اعتبرت أن “من لا يستطيع حماية نفسه وهو مولي الأدبار لا يملك حق إصدار القرارات، وكما قيل فاقد الشيء لا يعطيه”، في إشارة إلى قائد الجيش والقرارات التي أفصح عنها خلال الساعات الماضية.