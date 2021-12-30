الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات المارينز الأمريكية تسرّح 206 أفراد رفضوا تطعيمهم ضد كورونا

30 - ديسمبر - 2021

تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت قوات المارينز الأمريكية يوم الخميس عن تسريح المزيد من العسكريين لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا، ليصل عددهم الإجمالي إلى 206 أفراد.

وأشارت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إلى أن الأسبوع الماضي كان عدد من تم فصلهم من قوات المارينز لهذا السبب 169 عسكريا، وبالتالي تم فصل 37 عسكريا خلال الأسبوع الأخير.

وحسب التقرير لـ “بوليتيكو”، فإن 95% من كوادر قوات المارينز و86% من أفراد قوات الاحتياط تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل.

وطلب 3274 من أفراد المارينز إعفاءهم من التطعيم الإلزامي بسبب معتقداتهم الدينية، وتم رفض 3115 طلبا منها.

وتم إعفاء 1007 عسكريين من قوات المارينز من التطعيم لأسباب صحية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

دمشق
بمساعدة النظام.. مليشيات إيران تكثف شراء العقارات في دمشق
الكاظمي وماكرون
ماكرون يمنح رئيس الوزراء العراقي وسام "الشرف" الفرنسي
عائلات الضحايا في إيران
محاكمة تاريخية.. السجن المؤبد لـ"جزار المعارضين" في إيران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
كارثة المرفأ
حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
اللواء ابراهيم
اللواء ابراهيم: أزمة الجوازات أزمة عمر