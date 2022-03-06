قوات النخبة الأمريكية والبريطانية تستعد لـ"عملية جريئة" في أوكرانيا

تجري قوات خاصة أمريكية وبريطانية تدريبات على عملية إنقاذ للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما قالت صحيفة ذا صن البريطانية.

ووفقا للصحيفة فقد انضم أكثر من 70 جنديًا من قوات النخبة البريطانية إلى 150 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة نائية في ليتوانيا للتخطيط للمهمة الليلية الجريئة.

وتجري هذه التدريبات بمشاركة القوات الخاصة الأوكرانية.

كان الرئيس زيلينسكي قد رفض بالفعل عرضا أمريكيا لإجلائه – قائلاً: “أنا بحاجة إلى ذخيرة، وليس تذكرة طيران”.

وقال مصدر بريطاني رفيع المستوى: “قد يكون الخيار الأكثر منطقية هو نقل زيلينسكي إلى خارج كييف حيث يمكن حمايته”.

وأضاف: “لدينا طائرات ولكن المسافة أمر بالغ الأهمية.”

وتخشى الولايات المتحدة وبريطانيا من تدهور الأوضاع في أوكرانيا، ومحاولات اغتيال الرئيس، البالغ من العمر 44 عامًا.

تأتي التدريبات لإنقاذ الرئيس الأوكراني عقب نجاته من ثلاث محاولات اغتيال خلال أسبوع بعد إحباط مؤامرات من قبل عملاء مزدوجين.

في السياق ذاته، توافد عشرات المتطوعين على أوكرانيا استجابة لدعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتشكيل ”فيلق دولي“، للدفاع عن أوكرانيا، وفقا للصحفية نفسا.

وأكدت وكالة الأنباء الأوكرانية “يوكرينفورم” الأحد، استعداد ثلاثة آلاف متطوع أمريكي للوصول إلى أوكرانيا، وسط استمرار العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية للقوات المسلحة أن المتطوعين يستعدون لصد القوات الروسية كجزء من كتيبة دولية.

وأسست أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط فيلقا دوليا للأجانب الراغبين “في الانضمام لمقاومة الروس، ولحماية الأمن العالمي”.