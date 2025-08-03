الأحد 9 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات بحرية روسية وصينية تجري مناورات مدفعية ومضادة للغواصات في بحر اليابان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2025 2:49 مساءً
مناورات بحرية ‏روسية – صينية مشتركة

مناورات بحرية ‏روسية – صينية مشتركة

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الأسطول الروسي في المحيط الهادي قوله اليوم الأحد إن سلاحي البحرية الروسية والصينية يجريان مناورات مدفعية ومضادة للغواصات في بحر اليابان في إطار تدريبات مشتركة مقررة.

وتُجرى المناورات بعد يومين من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بوضع غواصتين نوويتين في “المناطق المناسبة” ردا على تصريحات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف.

ونقلت إنترفاكس عن أسطول المحيط الهادي قوله إن سفنا روسية وصينية تتحرك في مفرزة مشتركة تضم سفينة روسية كبيرة مضادة للغواصات ومدمرتين صينيتين.

وأضافت أن غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من البلدين، فضلا عن سفينة إنقاذ غواصات صينية، شاركت أيضا. ويأتي ذلك في إطار مناورات بعنوان “التفاعل البحري 2025” من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء.

وأوضحت إنترفاكس أن بحارة روس وصينيين سيجرون عمليات إطلاق مدفعية ويمارسون مهام دفاع جوي ومضاد للغواصات ويحسنون عمليات البحث والإنقاذ المشتركة في البحر.

وتجري روسيا والصين، اللتان وقعتا اتفاق شراكة استراتيجية “بلا حدود” قبل وقت قصير من خوض روسيا الحرب في أوكرانيا عام 2022، مناورات عسكرية منتظمة للتدريب على التنسيق بين قواتهما المسلحة وإرسال إشارة ردع إلى الخصوم.

وقال ترامب إن أمره للغواصات يوم الجمعة جاء ردا على ما وصفه بتصريحات “استفزازية للغاية” أدلى بها الرئيس الروسي السابق ميدفيديف بشأن خطر الحرب بين الخصمين المسلحين نوويا.

وتأتي تعليقات ترامب في وقت يتصاعد فيه التوتر مع موسكو في ظل شعوره بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من قوات "قسد" - رويترز
قسد تؤكد مقتل عناصر لها في هجوم مباغت لداعش شرق سوريا
مساعدات إنسانية يتم إسقاطها جواً فوق غزة في 27 يوليو 2025. رويترز
غزة تحت القصف
بالتنسيق مع الأردن.. بلجيكا تبدأ إسقاط المساعدات جواً لغزة
شهداء غزة
غزة تحت القصف
وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟