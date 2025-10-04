السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
قوات تتصدى لهجوم من "حركة الشباب" على سجن شديد الحراسة في مقديشو

منذ دقيقتان
حركة الشباب تسيطر على بلدة بوسط الصومال

قالت الحكومة الصومالية وأحد الشهود، اليوم السبت “إن قوات حكومية تتصدى لمسلحين تابعين لحركة الشباب اقتحموا سجنا شديد الحراسة تحت الأرض في العاصمة مقديشو”.

ويقع سجن جودكا جيلاو بالقرب من المجمع الرئاسي بالعاصمة، ويُحتجز به عدد من مقاتلي حركة الشباب التي تواصل منذ عام 2007 تمردها في البلاد وحققت تقدما كبيرا في المناطق الريفية هذا العام.

وقال جندي من القوات شبه العسكرية في المنطقة، ذكر أن اسمه أحمد، لرويترز “سمعنا انفجارا هائلا عند بوابة السجن وسرعان ما بدأ تبادل إطلاق النار… جرى نشر المزيد من القوات للقضاء على المقاتلين ولا تزال العملية مستمرة”.

* حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

أكد سكان بالقرب من المنطقة وقوع الانفجار وتبادل إطلاق النار.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وأضافت في بيان “استهدفنا سجنا تحت الأرض تحرسه قوات الأمن. في البداية بدأ الهجوم بسيارة ملغومة يقودها انتحاري وعلى الفور دخل مقاتلو المشاة إلى مجمع السجن وهم يقاتلون الآن داخله”، مشيرة إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف القوات الحكومية.

وفي بيان على صفحة التلفزيون الصومالي على فيسبوك، قالت الحكومة إن مقاتلي حركة الشباب استخدموا سيارة تتخفى كسيارة من قوات الأمن للدخول والتفجير في الداخل.

وأضافت الحكومة في البيان “سقط بعض مسلحي (الحركة) قتلى بالرصاص. ما يجري الآن هو العملية الأخيرة للقضاء على المقاتلين الذين هاجموا المكان”.

  • رويترز

