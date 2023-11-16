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قوات خاصة في الجيش الإسرائيلي تبدأ تفتيش مستشفى الشفاء بغزة

منذ 38 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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قال مسؤول عسكري إسرائيلي (الخميس 16-11-2023) إن قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء بغزة وإن هناك معلومات جديدة يتوالى ظهورها باستمرار.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “تشكلت العملية بناء على فهمنا لوجود بنية تحتية إرهابية تم إخفاؤها بصورة محكمة في المجمع”.

وأضاف المسؤول أنه تم العثور على أسلحة ومعدات تابعة لحماس في مستشفى الشفاء وأن “حماس عملت باستمرار على إخفاء البنية التحتية والتستر على الأدلة” في مستشفيات غزة. وتنفي حماس العمل انطلاقا من المنشآت الطبية.

وقال المسؤول إن الجنود يفتشون المكان كل مبنى وكل طابق “بصورة منفردة ومنهجية ودقيقة، بناء على تقييمات ميدانية مستمرة ومستندة على معلومات من تحريات تجري في الميدان”.

وقال المسؤول “لقد عثر الجيش الإسرائيلي بالفعل على أسلحة ومواد مخابرات تتضمن معلومات تتعلق بما حدث في السابع من أكتوبر تشرين الأول وتكنولوجيا ومعدات عسكرية، ومراكز قيادة وسيطرة، ومعدات اتصال، وكلها مملوكة لحماس”.

وأضاف أن “هذه العملية معقدة ومستمرة، وتظهر فيها معلومات جديدة باستمرار”.

    المصدر :
  • رويترز

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