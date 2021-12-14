الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 14 ديسمبر 2021 |
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قوات روسية تتابع تحركات فرقاطة فرنسية في البحر الأسود

منذ 42 دقيقة
البحرية الروسية

البحرية الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات تابعة لأسطولها في البحر الأسود تتابع تحركات الفرقاطة الفرنسية “أوفيرني” المزودة بصواريخ موجهة.

وقال مركز إدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: “بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود تتبع تحركات فرقاطة الصواريخ الموجهة أوفيرني التابعة للبحرية الفرنسية التي دخلت البحر الأسود”.

وتأتي هذه التحركات العسكرية الفرنسية في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والغرب في البحر الأسود.

وقد أثار التوتر العسكري بين الدول الغربية وروسيا مخاوف من أن يتسبب ذلك في اندلاع حرب.

وحذرت روسيا باستمرار من الإجراءات العسكرية لحلف الناتو ونواياه التوسعية باتجاه حدودها، وهددت باتخاذ إجراءات جوابية إذا واصل الحلف تعزيز بنيته التحتية العسكرية ونشر مزيد من القوات في المناطق المجاورة للحدود الروسية.

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