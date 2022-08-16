الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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قوات سوريا الديمقراطية تدعو للتدخل لوقف الانتهاكات التركية

منذ 5 دقائق
عناصر من قوت سوريا الديمقراطية- قسد

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية- قسد

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قتل طفل وأصيب عدة مدنيين، الثلاثاء، في قصف تركي مكثف على مدينة عين العرب (كوباني) وريفها شرقي محافظة حلب، وفق ما أفادت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بتواصل الاشتباكات العنيفة والقصف المكثف والمتبادل غرب عين العرب، بين القوات التركية من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر.

وحمّلت الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا “الدول الضامنة”، بما في ذلك روسيا ودول التحالف الدولي ضد داعش”، مسؤولية الهجوم التركي على عين العرب.

وقال فرهاد شامي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أن هجمات القوات التركية والفصائل الموالية لها تمثل “استمرارا لنهجها العدواني لتخويف الأهالي وتهجيرهم وإفراغ المنطقة”.

وكان المرصد السوري قد أفاد، الجمعة، برصد تحركات عسكرية للقوات التركية وفصائل موالية لها صوب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق “نبع السلام”، في إشارة للعملية العسكرية التي تنفذها تركيا في شمال وشرق سوريا.

وقال المرصد إن القوات التركية والفصائل الموالية لها استقدمت عربات عسكرية إلى خطوط التماس مع “قسد” في المنطقة الممتدة من ريف أبو راسين وصولاً إلى ريف تل تمر في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هذا يأتي في ظل استمرار التصعيد التركي المتواصل على مناطق سيطرة “قسد” في شمال وشرق سوريا.

من جهتها، أعلنت الاستخبارات التركية الجمعة “تحييد” قيادي بوحدات حماية الشعب الكردية في القامشلي شمال شرق سوريا، هو يوسف محمود رباني ذو الأصول الإيرانية.

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