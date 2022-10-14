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قوات مدعومة من روسيا تتقدّم نحو بلدة في شرق أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
العلم الأوكراني يرفرف أمام بيت مدمّر في شرق أوكرانيا

العلم الأوكراني يرفرف أمام بيت مدمّر في شرق أوكرانيا

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أفادت بريطانيا بأنّ قوات مدعومة من روسيا حقّقت تقدمًا تكتيكيًا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجّح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.

وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية، أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاجنر “من المرجّح أن تظل” مشاركة بكثافة في القتال في باخموت.

وقالت الوزارة إن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وتحقق تقدمًا “بطيئا للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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