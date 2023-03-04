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قواعد أمريكية جديدة بشأن الاستثمار في الخارج

منذ 35 دقيقة
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، نقلا عن نسخ من تقارير مقدمة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي واطلعت عليها الصحيفة أن وزارة الخزانة تعد برنامجا جديدا يمكن أن يحظر الاستثمار الأمريكي في قطاعات معينة بالدول المعادية.

وقالت وول ستريت جورنال إن عمل إدارة جو بايدن بشأن القواعد الجديدة سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأمريكية في الصين على الرغم من أن التقرير المقدم للمشرعين لم يحدد أي دولة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن من المتوقع أن تغطي القواعد الجديدة استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن إدارة بايدن تخطط لفرض حظر تام على الاستثمارات في بعض شركات التكنولوجيا الصينية وزيادة التدقيق في شركات أخرى.

ووافقت الولايات المتحدة على مجموعة شاملة من اللوائح في العام الماضي تهدف إلى إعاقة صناعة أشباه الموصلات في الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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