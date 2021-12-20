قواعد أميركية جديدة لمكافحة تغير المناخ

أصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، لائحة من المعايير الجديدة لخفض انبعاثات السيارات والشاحنات، على أن يتم البدء في تنفيذها على مدار ثلاث سنوات، بدءا من 2023، في أحدث جهود الرئيس جو بايدن لمكافحة تغير المناخ.

وقال مسؤول وكالة حماية البيئة، مايكل ريغان، خلال إعلانه عن المعايير: “لقد اتبعنا العلم، واستمعنا إلى أصحاب المصلحة، ونضع معايير صارمة من شأنها أن تقلل بشدة من التلوث الذي يضر بالناس وكوكبنا، وتوفر أموال الأسر في نفس الوقت”.

وتلغي اللوائح الجديدة، التي وافقت عليها إدارة بايدن، القواعد السابقة الأقل صرامة التي دعمها سلفه دونالد ترامب.

ويأتي الإعلان الجديد، بعد يوم من تعرض خطة بايدن الهائلة للإنفاق الاجتماعي، لضربة قد تكون “قاصمة” بعد أن أعلن السيناتور الديموقراطي البارز، جو مانشين، عدم استطاعته التصويت لصالح هذا التشريع في مجلس الشيوخ.

وتدفع خطة بايدن لمبادرات جديدة لمكافحة تغير المناخ، من بينها توفير المليارات من الدعم الفيدرالي لبناء محطات الشحن وتشجيع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية.

وتقدر وكالة حماية البيئة أن المعايير الجديدة ستوفر للأميركيين ما بين 210 و420 مليار دولار على تكاليف الوقود بحلول عام 2050، بينما تزيل أكثر من ثلاثة مليارات طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال الفترة ذاتها.

وأعلنت شركات صناعة السيارات الأميركية بالفعل عن استثمارات كبيرة في السيارات الكهربائية والسيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، لكن مجموعة المصنعين حذرت من صعوبة تلبية المعايير الجديدة دون مساعدة من الحكومة.