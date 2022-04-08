الجمعة 7 رمضان 1443 ﻫ - 8 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوافل جديدة من المساعدات الانسانية لأوكرانيا الاسبوع المقبل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 1:41 مساءً
أوضاع انسانية صعبة في ماريوبول الأوكرانية

أوضاع انسانية صعبة في ماريوبول الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

مع استمرار الهجمات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية، لا تزال المطالبة مستمرة من الرئيس الاوكرانيا للإتحاد الاوروبي ودول العالم بالمزيد من المساعدات العسكرية والانسانية للسكان المتبقيين في المناطق المحاصرة.
قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة صحفية اليوم الجمعة إن المكتب يعتزم إرسال قوافل مساعدات إلى منطقتي لوجانسك ودونيتسك الانفصاليتين في أوكرانيا الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه لتحويل وجهة المساعدات مع تحول القتال شرقا.

وقال ينس لايركه “لدينا في مخططاتنا قوافل للذهاب إلى هناك أعتقد الأسبوع المقبل بالفعل. حدوث ذلك من عدمه يعتمد على الوضع الأمني”.
زار مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع حيث التقى بالطرفين وناقش ترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني محتمل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روسيا تواصل حربها ضد أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تقدر خسائرها العسكرية.. واوكرانيا تتأهب لمعركة الجديدة
حلف الناتو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رغم تحذيرات بوتن.. دولة أوروبية قد تنضم الى الناتو بحلول أيار
آثار الدمار في ماريوبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي بعد قصف محطة القطارات.. روسيا “شر لا حدود له”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الدولار تزامنا مع العودة الخليجية الى لبنان
بهاء الحريري
بهاء الحريري: حركة “سوا” ستكسر المحرّمات ورئيسها سيكون مسيحياً
غادة عون
احالة غادة عون الى “المجلس التأديبي”!