صراع نفوذ..قوة امنية تابعة لهيئة تحرير الشام تعتقل أبو مالك التلي

اعتقلت قوة امنية تابعة لهيئة تحرير الشام القيادي الجهادي البارز أبو مالك التلي في ريف مدينة إدلب. وقامت باعتقاله بأمر من القائد العام لتحرير الشام أبو محمد الجولاني.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، عمدت صباح اليوم الاثنين إلى محاصرة منزل القيادي الجهادي البارز أبو مالك التلي في ريف مدينة إدلب، وقامت باعتقاله بأمر من القائد العام لتحرير الشام أبو محمد الجولاني.

وأشار المرصد إلى أن التلي كان قد انشق عن هيئة تحرير الشام في السابع من نيسان الماضي من العام الحالي.

وشكل جماعة مقاتلة جهادية وانضم إلى غرفة عمليات “فاثبتوا” الجهادية، كما يعرف عن أبو مالك رفضه للاتفاقات الروسية – التركية حول منطقة خفض التصعيد، وهو ما أكده بنفسه في تشرين الأول من العام 2018.

كما أن التلي واسمه الحقيقي جمال زينية، كان قد اختطف راهبات معلولا بريف دمشق، قبل أن يطلع سراحهن في آذار 2014 بموجب اتفاقات وصفقة تقاضى خلالها مبالغ مالية طائلة، فيما فقد أبو مالك التلي نجله بعملية اغتيال في ريف إدلب.

وكان المرصد أكد في الـ 25 من تشرين الأول عام 2017، أن نجل أبو مالك التلي قضى بإطلاق نار عليه من مسلحين مجهولين، في ريف مدينة إدلب، خلال تنقله على إحدى الطرق ضمن المنطقة.

وتم احتجاز الراهبات مطلع كانون الأول من عام 2014 عندما هاجمت جبهة النصرة وفصائل أخرى بلدة معلولا (55 كيلومترا شمال دمشق) التي تضم آثارا مسيحية بينها دير مار تقلا.

وفي وقت لاحق، بُث تسجيل مصور عبر الإنترنت يظهر مسلحين وهم بصدد إخراج الراهبات من معلولا بسبب القصف الذي كانت تشنه عناصر النظام السوري على أجزاء من البلدة.