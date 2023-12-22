قيادي بحماس: تغييبنا "أمر مستحيل".. والمجازر عمّقت الرغبة بالمقاومة

على وقع الحديث خلف الكواليس عن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وهوية السلطة التي ستحكمه، أكد عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أنّ غياب الحركة عن الساحة أمر مستحيل، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني “سيختار من يقوده”.

كما أضاف في تغريدة على حسابه على منصة “إكس”ـ، أن رغبة أميركا وإسرائيل والغرب وبعض دول المنطقة بتغييب حماس لن تتحقق.

وتساءل: “لمصلحة من يريد الاحتلال أن يفرض قيادة على الشعب الفلسطيني؟ وأي ديمقراطية هذه وأين حقوق الإنسان؟ وأين حرية الشعوب في اختيار مستقبلها؟ ألا يستحق الشعب الفلسطيني أن يختار قيادته بلا وصاية”؟

إلى ذلك، اعتبر أبو مرزوق أن “المجازر والمذابح عمقت الرغبة لدى الشعب الفلسطيني بالمقاومة”.

أتت تلك التصريحات فيما لا يزال العدوان الإسرائيلي مستمرًا على قطاع غزة المحاصر، وسط دمار هائل وشح في المواد الغذائية والطبية، فضلًا عن خروج معظم المستشفيات عن العمل من جراء الغارات الإسرائيلية.

بينما ارتفعت أعداد الشهداء في صفوف المدنيين الفلسطينيين، إلى أكثر من 20 ألفًا بينهم 8 آلاف طفل.