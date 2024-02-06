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قيادي بحماس: نتنياهو يحاول إيهام الجميع أنه حقق أو سيحقق نصراً

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2024 11:02 مساءً
القيادي في حركة "حماس" غازي حمد

القيادي في حركة "حماس" غازي حمد

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قال غازي حمد، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لرويترز الثلاثاء إن الحركة لديها “توجه للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.

وتأتي تصريحات حمد بعد أن أعلنت حماس في وقت سابق أنها سلمت ردها على اتفاق إطاري صاغته مصر وقطر للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة.

وقال حمد لرويترز “نتنياهو يحاول إيهام الجميع أنه حقق أو سيحقق نصرا للحفاظ على ائتلافه الحكومي”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف “”الكثير من القضايا في اتفاق الإطار لم تكن واضحة وغامضة ولذلك استغرقنا وقتا للرد عليها”.

    المصدر :
  • رويترز

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