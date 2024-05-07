قيادي بحماس: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إذا استمر العدوان

جزء من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة

حذر أسامة حمدان، المسؤول بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، من أنه “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار” إذا استمر العدوان الإسرائيلي في رفح، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وجاء تصريحه خلال مؤتمر صحفي في بيروت.

وكانت أصدرت حركة “حماس” بيانًا اليوم الثلاثاء وصفت فيه دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح في الضفة الغربية، ليلة الاثنين، بأنه “كارثة إنسانية”، وأشارت إلى أن ذلك يشكل “تهديدًا مباشرًا لأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني”.

وكتبت حماس في بيان أصدرته، أن “الفصائل الفلسطينية أكدت أن قوات الاحتلال شنت عدوانا بريا على مدينة رفح، واحتلت معبر رفح، وأغلقت معبر كرم أبو سالم، المنفذ الوحيد إلى قطاع غزة”.

كما وصفت حماس نزوح الفلسطينيين إلى منطقة رفح بأنه “أكبر حركة نزوح في التاريخ الحديث”.

ودعت حماس “الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط” على إسرائيل لوقف تصعيدها في رفح، الثلاثاء.

ووصفت حركة حماس سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بأنه “تصعيد خطير”، وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تهدد “حياة مئات آلاف المدنيين النازحين برفح وفي قطاع غزة بأكمله”.