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قيادي بحماس يحث أمريكا على الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب

منذ ساعتين
سامي أبو زهري

سامي أبو زهري

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حث سامي أبو زهري القيادي الكبير بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

وقال “نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال لوقف الحرب على غزة، وحركة حماس مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة تضمن إنهاء الحرب”.

وفي وقت سابق، قال سامي أبو زهري، إن الحركة تستهجن ضغوط واشنطن والغرب عليها لقبول اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن غزة، على اعتبار أن حماس هي التي تُعيق التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أبو زهري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للحركة، أن إسرائيل غير معنية بالتوصل إلى صفقة جادة في غزة، ولا تزال تراوغ تحت الغطاء الأميركي الذي يسهم في التضليل.

    المصدر :
  • رويترز

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