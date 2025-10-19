قيادي في حماس: الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

أكد القيادي بحماس عزت الرشق اليوم الأحد أن الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف النار وذلك بعد أن شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على رفح جنوبا، بزعم الرد على خرق الاتفاق بعد تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين في المنقطة.

وأضاف الرشق أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق واختلاق ذرائع واهية.

كما اتهم القيادي في حماس نتنياهو بمحاولة الهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين.

وقال الرشق: “محاولات نتنياهو التنصل والتنكر لالتزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الإرهابي المتطرف.”

وشنت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد 3 غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في أول تصعيد منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وسط اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بخرق الهدنة.

وأفادت القناة 14 العبرية بأن الغارات الإسرائيلية على رفح جاءت “ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار”، وقالت مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي شن الغارات بعد حصول تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار”.

وفي موازاة هذه التطورات، تستعدّ واشنطن لإيفاد مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ونائب ترامب جي دي فانس إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، لمتابعة تنفيذ الخطة الأميركية وإعادة ترتيب الوضع الإنساني والإداري هناك.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن زيارة فانس وويتكوف تأتي ضمن مسار ضغوط دبلوماسية متجددة على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالتفاهمات القائمة وعدم تقويض وقف النار، في وقتٍ تحاول فيه واشنطن الموازنة بين دعمها العسكري لإسرائيل وتزايد الانتقادات الدولية بسبب الانتهاكات المستمرة في القطاع.