السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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قيادي في حماس: نحاول تحديد أماكن "8 رهائن" روس في غزة للإفراج عنهم

منذ 45 دقيقة
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق

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قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو، السبت، إن الحركة تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهم.

وقال أبو مرزوق كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية “نبحث الآن عن الاشخاص الذين أشار اليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم”.

وأوضح أنه تسلم من وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم ثمانية أسماء لأشخاص روس-اسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أبو مرزوق “نبدي اهتماما كبيرا بهذه القائمة ونتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقا قريبا جدا”.

وكان أبو مرزوق قد وصل الخميس الى موسكو لاجراء مباحثات، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحماس قبل ثلاثة أسابيع.

وتناولت هذه المباحثات خصوصا الإفراج عن رهائن وإجلاء مواطنين روس.

وأعلن الكرملين، يوم الثلاثاء، عدم إحراز اي تقدم على صعيد الإفراج عن الرهائن الروس المحتجزين لدى حماس، حتى أنه أقر بعدم معرفة عدد هؤلاء.

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