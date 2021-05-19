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قيادي في “حماس”: وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال أيام

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 12:52 صباحًا
حركة حماس

عناصر من حركة حماس

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توقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، موسى أبو مرزوق، أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة خلال يوم أو يومين.

وقال أبو مرزوق، في حديث تلفزيوني، مساء الأربعاء: “أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح”.

وتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين. وهو متعلق بقطاع غزة ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل… وسيكون على قاعدة التزامن”.

واعتبر أبو مرزوق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واجه “فشلا كبيرا”، مشيرا إلى أن “حماس” تعلن النصر بقوله.

وأوضح أن هناك “تعاطفا غير مسبوق” مع القضية الفلسطينية في العالم، مشددا على أن “الاحتلال الإسرائيلي هو من يستجدي وقف إطلاق النار”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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