قيادي كبير في حماس لرويترز: التعديلات التي طلبتها الحركة تشمل الانسحاب الكامل من غزة

بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون توقف، ومع ارتفاع يومي لعدد الشهداء هل من حل قريب للحرب على غزة قبيل عيد الأضحى، وهل تلجأ إسرائيل إلى الرضوخ للتعديلات والمقترح الأميركي نتيجة الضغط الشعبي والسياسي الكبير عليها؟.

هذا وقال قيادي كبير من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لرويترز الخميس إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة “ليست كبيرة” وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء 12\6\2024 أن حماس اقترحت عدة تغييرات، بعضها غير قابل للتنفيذ، على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لكن الوسطاء عازمون على سد الفجوات.

وقال القيادي الكبير في حماس إن الحركة تطالب باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وأوضح “تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاما”.

وتابع “الخلاصة: ليس هناك تعديلات كبيرة تستوجب، وفقا لرأي قيادة حماس، الاعتراض عليها”.