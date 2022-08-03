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قيمة واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي قفزت 160% في اول خمسة أشهر من 2022

منذ 47 دقيقة
ألمانيا تتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة تستعد عدة مدن في ألمانيا لنقص الغاز وتتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة

ألمانيا تتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة تستعد عدة مدن في ألمانيا لنقص الغاز وتتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة

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أظهرت بيانات رسمية الأربعاء3 اغسطس، أن قيمة واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي قفزت 160 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها في 2021، بالرغم من هبوط حجم الواردات 22.9 بالمئة.

ويستورد أكبر اقتصاد في أوروبا الغاز بشكل رئيسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك، لكنه تحول بشكل أكبر إلى الغاز الطبيعي المسال منذ الأزمة الأوكرانية.

وإحصاءات مايو أيار من مكتب التجارة الخارجية الألماني هي الثالثة التي تعكس تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير شباط والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب ما يسميه الكرملين “عملية عسكرية خاصة”.

وأظهرت بيانات مكتب التجارة الخارجية، التي يجري نشرها متأخرة شهرين، أن حجم واردات الغاز في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بلغ 50.1 مليار متر مكعب، بانخفاض حوالي 23 بالمئة عن الفترة نفسها في 2021 .

وقفزت قيمة الواردات إلى 26.3 مليار يورو (26.74 مليار دولار) في الخمسة أشهر الأولى هذا العام، مقارنة مع 10.1 مليار يورو في نفس الفترة العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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