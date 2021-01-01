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قيمتها 1.4 مليار دولار.. مصر توقع 9 اتفاقيات تنقيب في المتوسط والبحر الأحمر

منذ ساعة واحدة
مصر توقع 9 اتفاقيات تنقيب في المتوسط والبحر الأحمر

مصر توقع 9 اتفاقيات تنقيب في المتوسط والبحر الأحمر

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وقعت مصر 9 اتفاقيات مع 6 شركات محلية وعالمية من أجل التنقيب عن النفط والغاز في البحرين، الأحمر والمتوسط.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان للوزارة نشره موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية، إن الاتفاقيات التسع تأتي بين 12 اتفاقية جديدة نجحت وزارته في التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا.

وقدَر المُلا أن الحد الأدنى لاستثمارات هذه الاتفاقيات الـ12 يصل إلى حوالي 1,4 مليار دولار. وبموجبها تستهدف حفر 23 بئراً في 9 مناطق في شرق وغرب البحر المتوسط و3 مناطق في البحر الأحمر.

وأشار وزير البترول المصري إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى سيجري توقيعها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال المُلا إن استراتيجية وزارته المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر في أنشطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة في صناعة البترول العالمية، مثل اكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتان اللتان تدخلان مصر للمرة الأولى.

ولفت وزير البترول المصري إلى اتفاقيات جديدة مع شركات عاملة بالفعل في بلاده، مثل “شل وبى بى وتوتال”، إضافة إلى شركة “ثروة” للبترول المصرية التي تدخل في شراكات مع أخرى عالمية للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة.

واعتبر طارق الملا أن إصلاحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومناخ الاستقرار الحالي ساهمت في دعم قطاع البترول في تنفيذ استراتيجيته الرامية لزيادة إنتاج مصر واحتياطياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

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